Mercato Juventus, l’Arsenal ci prova per Yildiz: la situazione

In casa Juventus continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Kenan Yildiz. Com’è noto, il club bianconero è al lavoro per provare a trovare una soluzione positiva riguardo alla situazione contrattuale del giovane calciatore turco. Tuttavia, al momento le trattative per il rinnovo del giocatore classe 2005 si trovano in una fase di stallo. In effetti, il club bianconero ha avanzato una proposta di ingaggio pari a 5 milioni di euro a stagione, offerta che ancora non soddisferebbe completamente Yildiz, con quest’ultimo che chiede una cifra tra i 6-7 milioni di euro.
La fase di impasse nella quale versano le trattative per il rinnovo del calciatore turco porterebbero, da questo punto di vista, alcuni club europei a mostrare concreto interesse per l’esterno bianconero: testimonianza di ciò riguarda, ad esempio, l’Arsenal. In particolare, il club inglese starebbe valutando l’idea di acquistare un esterno offensivo, visti i dubbi che aleggiano sul destino di Leandro Trossard.
La Juventus, dal canto suo, è chiamata a prendere un’importante decisione sul futuro del giovane calciatore turco, ovvero trattenerlo oppure aprire all’ipotesi di una sua eventuale cessione in modo tale da ricavarne una sostanziosa plusvalenza. Ciononostante, l’intenzione del club bianconero sarebbe comunque quella di tenere il giovane calciatore turco all’interno della propria rosa.