L’avventura di Edon Zhegrova con la maglia della Juventus potrebbe terminare già la prossima sessione di calciomercato. L’esterno kosovaro, arrivato l’estate scorsa dal Lille, non ha mai convinto veramente la dirigenza bianconera e per tale motivo la Vecchia Signora in estate valuterà possibili offerte.

Il calciatore, più volte ha accusato problemi fisici che hanno condizionato il suo rendimento e non è mai riuscito a dimostrare le sue qualità tecniche. Mister Spalletti, nonostante abbia sempre dichiarato di apprezzare il classe 1999, non gli hai mai concesso lo spazio richiesto e proprio il virtù di tutto ciò le strade potrebbero ben presto dividersi.

La richiesta della Juventus

Il club bianconero, consapevole dei numerosi investimenti che dovrà fare nella prossima sessione di mercato, non si opporrà ad eventuali offerte che arriveranno per l’ex Lille. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, la cifra richiesta dalla Juventus per lasciar partire Zhegrova si aggirerebbe intorno ai, liquidità che permetterebbe alle casse bianconere di operare con più tranquillità sugli obiettivi prefissati.