Mercato Juve, Yildiz va via? C’è il Real Madrid ma non solo

Il talento turco della Juve riceve offerte da molti club europei. Ma la dirigenza bianconera vuole blindarlo

Il giovane talento della Juve, Kenan Yildiz, sta attirando l’attenzione di molti club europei. Dopo vari apprezzamenti, Xabi Alonso -tecnico del Real Madrid– sarebbe passato all’azione contattando personalmente il numero dieci bianconero per convincerlo ad approdare nel club.

I numeri del turco sono chiari a tutti: solamente Lamine Yamal, in Europa, ha fatto meglio. Inoltre, i possibili addii di Vinicius o Rodrygo potrebbero liberare spazio per un assalto dei Blancos. La dirigenza bianconera, tuttavia, non ha intenzione di mollare: c’è la volontà di blindarlo.

Chiellini continua ad essere ottimista, ma la realtà è che Yildiz oggi guadagna appena 1.6 milioni, cifra lontanissima dal suo valore reale. Il turco ha le idee chiarissime: vuole almeno quanto gli altri top della rosa, cioè 6 milioni netti come Bremer e Jonathan David.

Le prime offerte di adeguamento, però, sono state tutte rifiutate. Prima di fine anno arriverà un nuovo tentativo: 5.5 fissi più bonus fino a toccare i 6.5 milioni di euro. Il papà Engin è l’unico a trattare: agenti, intermediari e Mendes restano fuori dalla gara. Nel frattempo, alla finestra ci sono anche Arsenal e Chelsea.