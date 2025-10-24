Mercato Juve, Vlahovic via a gennaio? Occhio alla Premier League

L'avventura tra Dusan Vlahovic e la Juve sembra essere molto vicina al capolinea. Tre club di Premier League lo seguono

Dopo un inizio scoppiettante, che aveva lasciato grandi speranze per la stagione, Dusan Vlahovic sembra essersi fermato. Complice anche la complicata situazione che sta vivendo la Juve, reduce da cinque pari e due sconfitte consecutive, il serbo non riesce a incidere.

Per questo motivo, sembra essere arrivati al capolinea del rapporto tra la Signora e il numero nove. La finestra di gennaio rappresenta, dunque, l’ultima vera occasione per monetizzare dalla sua cessione. Di fronte ad un’offerta congrua, intorno ai 20 milioni, il DG Comolli sarebbe pronto a lasciare andare l’ex Fiorentina.

Su di lei c’è anche il forte interesse della Premier League. In prima linea Chelsea, Manchester United e, più recentemente, si è unito anche il Tottenham. Resta da capire, tuttavia, la volontà di Vlahovic: il centravanti, infatti, potrebbe rifiutare ogni destinazione nella finestra invernale per firmare un contratto da parametro zero con un ricco ingaggio in estate.