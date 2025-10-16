Mercato Juve, Vlahovic andrà in una big europea! Le ultime

Una big del calcio europeo è decisa a puntare su Dusan Vlahovic. Il futuro del serbo è sempre più lontano dalla Juve

Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juve. La dirigenza bianconera non avanzerà offerte di rinnovo e, molto probabilmente, il serbo andrà via a giugno a parametro zero. I sostituti già ci sono, David e Openda, ma ciò che rimane è sicuramente il rammarico per non aver visto la sua miglior versione.

Tuttavia, una grande squadra europea, nonostante le ultime stagioni sottotono, è decisa a puntare sul serbo. Il Barcellona, infatti, ha iniziato a programmare il futuro del suo attacco. La dirigenza catalana è alla ricerca di un numero 9 di caratura internazionale, in grado di raccogliere l’eredità di Robert Lewandowski, anche lui in scadenza nel 2026.