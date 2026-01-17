Mercato Juve, una big europea su McKennie? I dettagli

Un altro club europeo si aggiunge alla lista per accaparrarsi le prestazioni di Weston McKennie. E la Juve...

Il nome di Weston McKennie torna al centro del mercato europeo. Diversi club stanno valutando rinforzi per la seconda parte della stagione e, tra questi, si è inserito anche un top club della Liga: l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il club spagnolo si sarebbe aggiunto alla lista delle pretendenti per il texano della Juve.

Questo perché madrileni sono alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo la partenza di Conor Gallagher, passato nei giorni scorsi al Tottenham. C’è una grande lista delle pretendenti per il texano che, tuttavia, è considerato una pedina importante nello scacchiere bianconero e soprattutto sotto la gestione spallettiana.

McKennie piace per la sua duttilità, l’intensità e la capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco. Non a caso, oltre all’Atlético Madrid, anche altri club europei come il Besiktas stanno monitorando con attenzione la sua situazione. L’obiettivo della dirigenza bianconera, però, è quello di rinnovare lo statunitense.