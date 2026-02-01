Mercato Juve, un ex Udinese per l’attacco?

I bianconeri proseguono nella loro ricerca di un nuovo centravanti, nella lista anche l'ex Udinese Beto, oggi all'Everton

L’arrivo di Jeremie Boga come vice Yildiz non chiude la sessione invernale della Juve, che cerca un centravanti che possa completare l’organico di Luciano Spalletti, assicurando caratteristiche diverse da quelle di Jonathan David e Lois Openda e che possano compensare l’assenza di Dusan Vlahovic.

Secondo quanto riferito da The Athletic, la Signora ha effettuato un sondaggio con l’Everton per Beto. Tuttavia, i bianconeri non intendono effettuare operazioni a titolo definitivo, lo aveva ribadito anche Giorgio Chiellini dopo lo stop all’affare En-Nesyri, e per questo si sono informati con gli inglesi per il prestito dell’ex Udinese.

Il sondaggio però non è andato a buon fine, per due motivi. I Toffees non verrebbero privarsi dell’attaccante in questa sessione invernale di calciomercato e, se proprio dovessero trovare un sostituto last minute, la cifra per liberare Beto è ritenuta eccessivamente alta dalla dirigenza della Juventus.