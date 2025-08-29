Mercato Juve, un ex obiettivo va al Porto. Di chi si tratta

Il Porto ha appena chiuso un affare in prestito, con obbligo di riscatto, per un giocatore dell'Arsenal. Era un ex obiettivo della Juve

Il nome di Jakub Kiwior è stato spesso accostato alla Juventus negli ultimi mercati. Il centrale polacco rappresentava un’opportunità per duttilità e prospettive, ma la trattativa non è mai realmente decollata. Oggi arriva la notizia definitiva sul suo futuro: sarà il Porto ad accoglierlo, con un’operazione ormai chiusa con l’Arsenal.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i lusitani hanno chiuso un prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 2 milioni della commissione per il prestito iniziale e ulteriori bonus che possono far lievitare la cifra finale oltre i 25-27 milioni. Inoltre, i Gunners hanno inserito una clausola di rivendita.