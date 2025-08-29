Mercato Juve, un ex obiettivo va al Porto. Di chi si tratta
Mercato Juve, un ex obiettivo va al Porto. Di chi si tratta

Riccardo Focolari
roma
29 Agosto, 18:33
Il Porto ha appena chiuso un affare in prestito, con obbligo di riscatto, per un giocatore dell'Arsenal. Era un ex obiettivo della Juve

Il nome di Jakub Kiwior è stato spesso accostato alla Juventus negli ultimi mercati. Il centrale polacco rappresentava un’opportunità per duttilità e prospettive, ma la trattativa non è mai realmente decollata. Oggi arriva la notizia definitiva sul suo futuro: sarà il Porto ad accoglierlo, con un’operazione ormai chiusa con l’Arsenal.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i lusitani hanno chiuso un prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 2 milioni della commissione per il prestito iniziale e ulteriori bonus che possono far lievitare la cifra finale oltre i 25-27 milioni. Inoltre, i Gunners hanno inserito una clausola di rivendita.

