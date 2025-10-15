Mercato Juve, un ex Milan per il centrocampo! Il problema è...

La Juve vuole risolvere al più presto il problema centrocampo. All'apertura della finestra di gennaio l'obiettivo sarà ex Milan

In questo primo spicchio di stagione, nonostante non sia mai uscita sconfitta, la Juve ha capito di avere un serio problema a centrocampo. La dirigenza, dunque, ha valutato vari profili -anche di esperienza- che potrebbero essere adatti per la Serie A e il gioco di Tudor.

Oltre a Sergej Milinkovic-Savic (intenzionato a rinnovare il contratto da 10 milioni netti annuali con l’Al-Hilal), Comolli avrebbe messo gli occhi su un ex Milan: Franck Kessie. L’ivoriano si trova bene in Arabia Saudita ma non ha mai nascosto una certa nostalgia per il calcio che conta: la Signora, inoltre, lo aveva cercato anche nella scorsa sessione estiva.

Tuttavia, l’unico nodo per l’operazione è l’ingaggio. L’ex Atalanta, al momento, guadagna ben 10 milioni di euro a stagione. Decisamente ben oltre gli standard bianconeri. Solo Dusan Vlahovic raggiunge cifre simili. Magari con l’addio del serbo…