Mercato Juve, un ex Inter per il centrocampo? Lo vuole Spalletti

Il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, ha chiesto alla società un centrocampista che ha allenato all'Inter. Le ultime

Dopo un inizio di stagione piuttosto altalenante, culminato con l’esonero di Tudor e la nomina di Spalletti come nuovo allenatore della Juve, si è constatato il bisogno di un colpo a centrocampo. Come abbiamo già anticipato, il club sta seguendo Ayyoub Bouaddi, ma il tecnico di Certaldo vorrebbe anche un profilo di esperienza.

L’ex CT della Nazionale avrebbe chiesto Marcelo Brozovic. Classe 1992 della nazionale croata, ex Inter, in scadenza di contratto con gli arabi dell’Al Nassr: le due parti non hanno ancora un accordo per il rinnovo e, in caso di fumata nera, potrebbe essere ceduto a gennaio a prezzo di saldo. Luciano Spalletti, durante la sua parentesi in nerazzurro, lo ha trasformato da trequartista a regista di centrocampo, con grandi risultati.