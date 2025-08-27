Mercato Juve, un club di Premier piomba su Savona! La richiesta dei bianconeri

Trattativa avviata con un club di Premier League per Savona: il terzino viene valutato almeno 20 milioni dalla dirigenza Juve

Juventus scatenata in questi ultimi giorni di mercato. Il club bianconero continua a lavorare sul fronte delle uscite: uno degli indiziati principali è Nicolò Savona. Il terzino sinistro, cresciuto nel vivaio, è infatti nel mirino del Nottingham Forest, pronto a investire per portarlo in Premier League.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club inglese ha già presentato una prima offerta ufficiale da 11 milioni di euro. I bianconeri, tuttavia, valutano il classe 2003 intorno ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per il potenziale e le prospettive del giocatore. Dunque, al momento, l’offerta è stat rispedita al mittente ma ci sono delle solide base per sperare nella chiusura positiva dell’operazione.