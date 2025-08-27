Mercato Juve, un club di Premier piomba su Savona! La richiesta dei bianconeri
Mercato Juve, un club di Premier piomba su Savona! La richiesta dei bianconeri

Stefania Palminteri
roma
27 Agosto, 10:18
Trattativa avviata con un club di Premier League per Savona: il terzino viene valutato almeno 20 milioni dalla dirigenza Juve

Juventus scatenata in questi ultimi giorni di mercato. Il club bianconero continua a lavorare sul fronte delle uscite: uno degli indiziati principali è Nicolò Savona. Il terzino sinistro, cresciuto nel vivaio, è infatti nel mirino del Nottingham Forest, pronto a investire per portarlo in Premier League.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club inglese ha già presentato una prima offerta ufficiale da 11 milioni di euro. I bianconeri, tuttavia, valutano il classe 2003 intorno ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per il potenziale e le prospettive del giocatore. Dunque, al momento, l’offerta è stat rispedita al mittente ma ci sono delle solide base per sperare nella chiusura positiva dell’operazione.

