Mercato Juve, un attaccante torna di moda? Ecco il sostituto di Vlahovic

Il calciomercato della Juve non dorme mai. La dirigenza bianconera, infatti, sta lavorando per il sostituto di Vlahovic

Il calciomercato della Juve non dorme mai. La dirigenza bianconera, infatti, sta lavorando per il sostituto di Vlahovic. Il dg Comolli sta pensando ad un nome che nelle scorse stagioni, alla Continassa, hanno già sentito: Joshua Zirkzee. L’ex Bologna, infatti, è stato un obiettivo del precedente ds Giuntoli.

Il giovane attaccante olandese del Manchester United, tuttavia, resta uno dei nomi più chiacchierati in casa bianconera. Nonostante le difficoltà vissute in Inghilterra, il centravanti continua a incuriosire gli osservatori, sempre attenti a individuare l’erede ideale di Dusan Vlahovic, pronto a vivere la sua ultima stagione a Torino.

Il 24enne, cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, è finito recentemente ai margini della rosa dei Red Devils: con Amorim al timone e la concorrenza spietata in attacco non ha trovato spazio, ma il suo talento e le potenzialità non sono passate inosservate.