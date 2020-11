News Juve, grosso problema per Pirlo: la soluzione arriva dal mercato!

ULTIME NEWS JUVENTUS – Anche quest’anno, il centrocampo della Juventus sembra essere il reparto con più problemi, in cui non si vede un giocatore decisivo da molti anni. Sono ormai lontani i tempi di Marchisio, Pogba, Vidal e dello stesso Pirlo. Ma cosa manca ai bianconeri? Sicuramente un regista, ruolo che è quasi sempre mancato nelle ultime stagioni oppure male interpretato. Per risalire ad un regista degno di nota dobbiamo tornare a Pjanic del primo anno in bianconero. Il bosniaco, infatti, con il passare delle stagioni è stato sempre meno determinante per la Vecchia Signora, fino ad essere venduto come pedina di scambio con Arthur del Barcellona. Con il senno di poi quest’affare è convenuto alla Juventus?

Per quanto utile possa essere il brasiliano come recupera-palloni e per tenere il possesso, non ha ancora dimostrato di avere le geometrie per servire bene gli attaccanti. In rosa manca proprio un regista, un top player che sappia servire i giocatori che si inseriscono alle spalle dei difensori con precisione. Qualità che nel roster di Andrea Pirlo manca. Bentancur deve ancora maturare e non è in grado di prendersi sulle spalle tutto il reparto. Discorso simile anche per Rabiot, che però a differenza dell’uruguaiano non ha i piedi per fare passaggi illuminanti, ma è più una mezzala da inserimento.

Insomma, è palese che alla squadra di Pirlo serva un regista per fare il salto di qualità definitivo a livello di sviluppo di gioco. La soluzione ovviamente potrebbe arrivare dal mercato, con Paratici che già da tempo è partito alla ricerca di un nuovo centrocampista, forse il primo obiettivo per le prossime sessioni di calciomercato della Juventus. Il nome più caldo rimane quello di Locatelli, pallino di Paratici e pupillo di Pirlo. Fari puntati anche sui giovani Gravenberch e Camavinga, mentre il sogno è Aouar, che per caratteristiche sarebbe perfetto per quello che serve alla Juve. Lavori in corso. Ma, parlando sempre di calciomercato in entrata, Paratici starebbe pensando anche a qualcos’altro di molto importante. Come accennato poco fa infatti, sono in arrivo anche nuovi colpi alla Chiesa e Morata: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA