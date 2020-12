Calciomercato Juventus, Dybala va via? Ora circola una voce pazzesca

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Dybala sì o Dybala no? La Joya rinnoverà il suo contratto con la Juventus oppure il numero 10 argentino è destinato a lasciare Torino nel prossimo futuro? Questo è senza dubbio uno dei dubbi e uno dei temi più scottanti del calciomercato della Juventus, ormai da tantissimo tempo a questa parte. La telenovela va avanti da più di un anno. Dichiarazioni, voci ed indiscrezioni si sono rincorse senza sosta. Ma la realtà dei fatti dice che la situazione non si è praticamente mai smossa ed è arrivata ad un momento di stand-by quasi totale. In questo scenario, ovviamente, si inseriscono anche le molteplici notizie di mercato e sono state fatte tantissime ipotesi sul finale di questa storia infinita.

L’ultima novità che sta circolando in queste ore è forse una delle più clamorose e parla di un possibile colpo di scena che in pochi si attenderebbero. La voce è iniziata a circolare in Spagna con sempre più insistenza, finendo ad arrivare ovviamente anche qui in Italia. Secondo varie fonti di informazioni spagnole infatti, una delle ipotesi per la conclusione della telenovela Dybala sarebbe quella di un super scambio con il Barcellona, club con cui la Juve è in ottimi rapporti e con cui potrebbe tornare a fare affari dopo lo scambio Pjanic-Arthur e anche altri accordi di minor rilievo. Ma questa volta si tratterebbe di una trattativa davvero enorme e dal grandissimo valore economico.

La nuova ipotesi sarebbe quella di uno scambio tra Dybala (che il Barcellona vedrebbe perfetto per il dopo Messi) e il baby fenomeno Ansu Fati (già in passato accostato alla Juventus). Ad agevolare la possibile trattativa sarebbe il valore dei cartellini dei due giocatori, valutati entrambi sugli 80 milioni di euro. Inoltre a facilitare il tutto potrebbe essere il super agente Jorge Mendes, procuratore di Ansu Fati oltre che di CR7, che ha rapporti molto stretti con la dirigenza bianconera. Il manager portoghese potrebbe dunque mettere lo zampino anche in questo super affare. La suggestione è clamorosa, anche se complicatissima. La vicenda Dybala però dovrà presto trovare una soluzione, il tempo adesso comincia a stringere per davvero. Occhio quindi ad ogni possibile colpo di scena.