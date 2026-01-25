Mercato Juve, ultimatum a En-Nesyri. Pronto il sostituto

La Juve ha fretta di chiudere per il prossimo centravanti: ultimatum a En-Nesyri e rispunta un vecchio pallino come piano alternativo

Da giorni, l’obiettivo numero uno è Youssef En-Nesyri, per il quale i bianconeri hanno già trovato un accordo totale con il Fenerbahce: ma la Juve non ha più voglia di aspettare. La missione del direttore sportivo Marco Ottolini in Turchia era arrivata alla chiusura dell’operazione lato club.

Per il centravanti marocchino, attaccante classe ’97 di proprietà del Fenerbahce, l’ex ds del Genoa aveva raggiunto un’intesa totale sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 19, da esercitare a giugno nel caso in cui avesse convinto a pieno Spalletti.

L’ex Siviglia, tuttavia, ha deciso di prendere tempo per valutare attentamente la proposta bianconera. Questo perché il suo precedente club è tornato alla carica. Ora la Juventus ha deciso di non aspettare oltre, lanciando un ultimatum: non si aspetterà una sua decisione oltre lunedì. Senza una risposta positiva entro quella data, il club potrebbe valutare alternative sul mercato, come un vecchio pallino che torna di moda: Joshua Zirkzee.