Mercato Juve, tre nomi in lista per il vice Kalulu

La Juventus è alla ricerca di un terzino destro. Scopriamo i nomi nella lista della dirigenza bianconera.

La dirigenza bianconera non è solamente alla ricerca di un nuovo attaccante. Come vi abbiamo raccontato, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con il Fenerbahce per cercare di chiudere al più presto la trattativa per Youssef En-Nesyri.



La Juventus è anche al lavoro per trovare il giusto profilo per il ruolo di terzino destro.

Con Joao Mario sempre più ai margini del progetto tecnico, i bianconeri vorrebbero regalare a mister Spalletti un rinforzo che possa far rifiatare Pierre Kalulu.

Stando alle nuove direttive dirigenziali però, l’operazione dovrà essere finalizzata con la formula del prestito fino a fine stagione, senza troppi vincoli per l’immediato futuro. Ci sono diversi nomi in lista che potrebbero rappresentare una buona occasione, sia tattica che economica.

Il primo è rappresentato da Juanlu Sanchez, terzino destro attualmente di proprietà del Siviglia. Stando alle indiscrezioni raccolte il club andaluso preferirebbe però un prestito con un obbligo di riscatto, formula che frenerebbe un affondo della Juventus. Più fattibili dovrebbero essere le trattative per Oscar Mingueza, in scadenza di contratto con il Celta Vigo, e Brooke Norton-Cuffy, che al Genoa sta collezionando buone prestazioni.