Mercato Juve, testa a testa con il Real Madrid per un ex Serie A!

La Juve dovrà competere con il Real Madrid per aggiudicarsi le prestazioni di un calciatore che ha già giocato nel campionato italiano

Il calciomercato della Juve in vista di gennaio si preannuncia più cauto del previsto. Nonostante la lista dei giocatori reciti nomi importanti (Tonali, Frattesi, Hojbjerg) la Signora dovrà riservarli per la finestra estiva. Proprio per l’ex Milan, inoltre, sarà una sfida diretta con il Real Madrid.

Il Real Madrid sarebbe pronto a investire 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del mediano della Nazionale, puntando a dare maggiore stabilità al proprio centrocampo. Attualmente Sandro Tonali è legato al club inglese fino a giugno 2028, ma fino ad ora non ci sono spiragli per il rinnovo.