Mercato Juve, tentativo per Mauro Icardi! Le ultime

La Juve non ha ricevuto aperture per Kolo Muani e pensa alla sua alternativa: tentativo per Mauro Icardi del Galatasaray

La dirigenza bianconera, dopo il colpo a sorpresa di stanotte con Boga, vuole regalare l’ultimo acquisto all’allenatore. Per il ritorno di Kolo Muani non ci sono state aperture, la Juve allora sta provando a fare un tentativo per Mauro Icardi. Spalletti lo ha già allenato all’Inter e c’è grande stima reciproca.

L’attaccante argentino è in scadenza di contratto e non sta trovando spazio al Galatasaray. I bianconeri hanno offerto un anno e mezzo di contratto. Operazione complessa, per via delle tempistiche, ricordando anche che i turchi saranno i prossimi avversari della Signora ai playoff di Champions League.