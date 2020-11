Calciomercato Juventus, boom CR7: l’annuncio fa impazzire i tifosi!

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Moltissime volte ci siamo occupati e vi abbiamo parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Questo è infatti sempre un tema caldissimo per quanto riguarda le voci e le indiscrezioni di calciomercato della Juventus. Media nazionali ed internazionali ne parlano spessissimo e noi, come sempre, vi teniamo aggiornati costantemente su ogni aggiornamento in merito. Negli ultimi giorni in effetti si è tornato a parlare di Cristiano Ronaldo e di un suo possibile ritorno al Real Madrid, una notizia rilanciata dall’autorevole quotidiano spagnolo Marca. E ora sono arrivati nuovi e pesantissimi sviluppi riguardanti le sorti di CR7.

Partiamo dal principio. A spegnere le voci è intervenuto Paratici nel pre-partita di Juventus-Cagliari: “Vi posso rassicurare: il futuro di Cristiano Ronaldo è alla Juventus“. Dichiarazioni forti e decise, che allontanano – almeno formalmente – le pretendenti al numero 7 più forte del mondo (Real e PSG in testa). A dare manforte alle parole del dirigente bianconero, arrivano le indiscrezioni di Sportmediaset, che sul proprio sito sottolinea chiaramente: “Nessun ritorno al Real Madrid e nemmeno un dorato passaggio al Psg. Cristiano Ronaldo resta ancora alla Juventus fino al 2022, scadenza naturale del suo contratto“. Ma non solo. Nel prossimo futuro infatti potrebbe arrivare anche un’altra clamorosa sorpresa per il futuro del portoghese.

A parlarne sempre Sportmmediaset.it, che svela come la Juventus e CR7 potrebbero addirittura pensare ad un rinnovo per prolungare ancor di più il loro matrimonio: “Insomma, si discuterà ma solo più in là anche perché per CR7 gli stimoli ancora ci sono e l’obiettivo di riportare la Champions League sotto la Mole. […] La società piemontese da tempo ha scelto la strada del rinnovamento e del ringiovanimento, ma, visto il “caso” Ibrahimovic, qualcosa sta cambiando anche in questo senso a Torino. Il giusto mix di giovani e uomini d’esperienza potrebbe essere fondamentale. Si vedrà, intanto, la Juve e Cristiano andranno avanti insieme”. Ma, parlando sempre di calciomercato, Paratici starebbe pensando anche a qualcosa di veramente importante per il prossimo futuro. In arrivo altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA