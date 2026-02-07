Mercato Juve, sirene inglesi per Vlahovic. Il punto

Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juve a fine stagione, ha ricevuto l'apprezzamento di due club inglesi

In scadenza di contratto con la Juve a fine stagione, Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba, potrebbe continuare la propria carriera in Premier League. Stando ad indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate dal sito specializzato Football Insider, infatti, il giocatore sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Tottenham.

I due club che sarebbero pronti a dar vita ad una vera e propria asta per l’ingaggio del centravanti serbo. Sulle sue tracce, come raccontiamo da settimane, c’è anche il Milan dell’ex Massimiliano Allegri.