Mercato Juve, sirene inglesi per Thuram. Le ultime

In vista del finale di stagione, con la Juve impegnata alla ricerca di una posizione in Champions League, iniziano a suonare le prime campanelle per il mercato estivo. Il nome più caldo in questi giorni è di Khepren Thuram: ben tre squadre della Premier League sono infatti sulle tracce del francese.
Liverpool, Manchester United e Arsenal starebbero monitorando con grande interesse la situazione del centrocampista bianconero, diventato uno degli elementi più importanti nella rosa di mister Spalletti. Al momento i Reds sono il club più intenzionato all’acquisto: sono disposti a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.