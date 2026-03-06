Mercato Juve, sirene inglesi per Thuram. Le ultime

Tre squadre della Premier League sarebbero interessate al centrocampista della Juve Khephren Thuram in vista del mercato di gennaio

In vista del finale di stagione, con la Juve impegnata alla ricerca di una posizione in Champions League, iniziano a suonare le prime campanelle per il mercato estivo. Il nome più caldo in questi giorni è di Khepren Thuram: ben tre squadre della Premier League sono infatti sulle tracce del francese.

Liverpool, Manchester United e Arsenal starebbero monitorando con grande interesse la situazione del centrocampista bianconero, diventato uno degli elementi più importanti nella rosa di mister Spalletti. Al momento i Reds sono il club più intenzionato all’acquisto: sono disposti a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.