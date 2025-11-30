Mercato Juve, si complica la pista per Muharemovic? Le ultime

Non solo Juve e Inter sul difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic: aumenta la concorrenza per le prestazioni dell'ex bianconero

Accostato a Juve ed Inter in sede di calciomercato, Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo e della nazionale bosniaca, continua ad attirare interesse. Il giocatore sarebbe finito nel mirino anche del Bologna, che sarebbe pronto a fare un’offerta già a gennaio per cercare di anticipare la concorrenza.

La Juventus, tuttavia, vanta il 50% dei diritti della cessione del cartellino del classe 2003. La dirigenza bianconera, dunque, ha comunque il vantaggio di poter riportare a Torino il ragazzo alla metà del prezzo rispetto alle concorrenti.