Nei giorni scorsi era stato accostato alla Juve un ex difensore del Napoli, già allenato da Luciano Spalletti
Negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile approdo alla Juve di Min-jae Kim, ex centrale del Napoli. Tuttavia, come riportato da Florian Plettenberg di SkySport DE su X, al momento il sudcoreano non starebbe pianificando di lasciare il Bayern Monaco.
Spalletti apprezzerebbe molto il profilo, dato che lo ha allenato nel 2022-23, stagione della vittoria dello scudetto. Inoltre, difensore è legato al club tedesco da un contratto valido fino al 2028.
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