Mercato Juve, scambio Joao Mario-Holm? Le ultime

Spalletti può avere alla Juve Holm, Joao Mario, invece, percorrerà la strada inversa, andando alla corte di Italiano. Le ultime

Un po’ a sorpresa Juve e Bologna stanno ragionando su uno scambio di prestiti. Emil Holm, classe 2000 in scadenza nel 2028, potrebbe finire alla corte di Spalletti mentre Joao Mario andrebbe da Italiano. I bianconeri cercano da giorni un esterno basso, cercando profili come Mingueza e Norton-Cuffy.

Lo svedese -accostato recentemente pure al Napoli- era già stato seguito ai tempi dello Spezia. Il portoghese, invece, arrivato la scorsa estate nell’ambito dello scambio col Porto con Alberto Costa, è finito pochissimo nelle rotazioni di Spalletti. Fin qui solo 46′ giocati col tecnico toscano sulla panchina bianconera. Un altro profilo apprezzato dalla Signora è quello di Zeki Celik, della Roma.