Mercato Juve, salta l'affare Rouhi-Westerlo! Il retroscena
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, salta l’affare Rouhi-Westerlo! Il retroscena

Stefania Palminteri
9 Settembre, 10:10
Jonas Rouhi, Juventus
Jonas Rouhi, terzino della Juve, era praticamente un giocatore del Westerlo. Tuttavia, l'operazione è saltata all'ultimo

Il futuro di Jonas Rouhi, giovane promessa della Juve, sembrava ormai legato al Belgio e precisamente al Westerlo. Tuttavia, nelle ultime ore, il destino del difensore classe 2004 ha subito un’inaspettata inversione di rotta. Il trasferimento che appariva in dirittura d’arrivo è ora saltato.

I due club non sarebbero riusciti a trovare l’accordo definitivo per il trasferimento del giovane svedese. Dunque, è arrivata una sorprendente fumata nera. Le aspettative erano alte ma, come spesso accade nel mondo del calciomercato, le trattative si possono interrompere proprio sul più bello. Tuttavia, c’è ancora un barlume di speranza: il calciomercato in Belgio, infatti, chiude questa sera.

 

Leggi anche

Stefania Palminteri · 10 Settembre, 12:25
Mercato Juve, David svela il retroscena: “Contatti l’Inter, ma…”
In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Jonathan David ha svelato il retroscena circa un suo possibile trasferimento all'Inter
Stefania Palminteri - 9 Settembre, 14:53
Mercato Juve, Milinkovic-Savic torna in orbita. Lo hanno cercato anche…
Riccardo Focolari - 8 Settembre, 14:57
La Juventus valuta ancora una vecchia fiamma: “Colpo possibile”
redazionejuvenews - 8 Settembre, 13:44
Futuro in bilico per Vasilije Adžić? Il punto dal mercato
Stefania Palminteri - 8 Settembre, 13:39
Quale futuro per Dusan Vlahovic? Ecco la voce che sta circolando
Stefania Palminteri - 8 Settembre, 13:35
La Juventus valuta un colpo a sorpresa di calciomercato
Stefania Palminteri - 6 Settembre, 14:00
Mercato Juve, il futuro di McKennie in bilico. Cosa farà Comolli?
x