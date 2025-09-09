Mercato Juve, salta l’affare Rouhi-Westerlo! Il retroscena

Jonas Rouhi, terzino della Juve, era praticamente un giocatore del Westerlo. Tuttavia, l'operazione è saltata all'ultimo

Il futuro di Jonas Rouhi, giovane promessa della Juve, sembrava ormai legato al Belgio e precisamente al Westerlo. Tuttavia, nelle ultime ore, il destino del difensore classe 2004 ha subito un’inaspettata inversione di rotta. Il trasferimento che appariva in dirittura d’arrivo è ora saltato.

I due club non sarebbero riusciti a trovare l’accordo definitivo per il trasferimento del giovane svedese. Dunque, è arrivata una sorprendente fumata nera. Le aspettative erano alte ma, come spesso accade nel mondo del calciomercato, le trattative si possono interrompere proprio sul più bello. Tuttavia, c’è ancora un barlume di speranza: il calciomercato in Belgio, infatti, chiude questa sera.