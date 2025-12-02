Mercato Juve, Fabrizio Romano: "Yildiz? Fa le sue richieste. Bisogna capire se..."

Le parole del noto esperto di calciomercato pronunciate in un video pubblicato sul suo canale Youtube: le ultime sul giovane calciatore turco

Fabrizio Romano, giornalista noto esperto di calciomercato, direttamente sul suo canale Youtube ha affrontato il tema relativo al futuro di Kenan Yildiz. Queste le parole di Romano riguardanti l’attuale situazione legata al calciatore della Juventus:

“Nel frattempo a proposito di sogni ambiziosi, ci sono i sogni di Kenan Yildiz. Kenan Yildiz straordinario contro il Cagliari, Kenan Yildiz straordinario sempre, direi giocatore veramente fantastico che la Juventus si sta godendo e su cui la Juventus continua a lavorare in ottica rinnovo. Ci saranno nuovi contatti anche durante i prossimi 10 giorni con gli agenti di Kenan Yildiz. Volevo ricordare anche qualcosa dal punto di vista economico e chiarirla. L’attuale stipendio di Kenan Yildiz alla Juventus è uno stipendio da 1,7 milioni netti a stagione.

La Juventus ha un contratto ancora molto lungo con Yildiz, quindi da una parte sulla lunghezza del contratto non è preoccupata, ma vuole adeguare questo stipendio. È uno stipendio chiaramente non realistico, pensando che ci sono altri giocatori che guadagnano magari 6 milioni, 6 milioni e mezzo.

La Juventus ha mostrato a Yildiz, anche negli ultimi contatti avuti nel mese di novembre, di volersi spingere anche il raddoppio dello stipendio attuale più bonus, quindi avvicinarsi a uno stipendio che possa andare intorno ai 5-6 milioni di euro netti bonus compresi. La Juventus sulla struttura dello stipendio è pronta a fare un passo verso Yildiz. Bisognerà capire se le richieste di Kenan Yildiz, che restano richieste molto importanti, anche alla luce e lo ribadisco, dell’interesse che c’è al di là dei rumor sulla Liga, sul Barça, sul Real Madrid, soprattutto dalla Premier, a me continua a risultare la Premier League, il campionato che si sta interessando con ferocia, con forza a Kenan Yildiz.

Quindi alla luce di questo Yildiz fa le sue richieste, bisogna capire se ci si riuscirà a trovare. L’ottimismo della Juve manifestato anche da Giorgio Chiellini resta e rimane, ma per quanto riguarda le cifre bisogna lavorare su questa forbice. Quindi la Juventus avrà nuovi contatti e continuerà a lavorare in quest’ottica. Vedremo cosa sceglierà di fare Yildiz, perché poi la Juve, insomma, può fare i suoi sforzi, ma è il giocatore che deve prendere una decisione finale”.