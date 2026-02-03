Mercato Juve, Romano su Kolo Muani: “La Juventus ci riproverà in estate”

Secondo l’esperto di calciomercato, la Juventus in estate proverà nuovamente a far tornare Kolo Muani in bianconero.

Attraverso il suo canale YouTube, Fabrizio Romano è tornato a parlare della trattativa della Juventus per Kolo Muani. Leggiamo le sue dichiarazioni:

“Il Tottenham ha informato la Juventus di non aver trovato il sostituto, di averlo anche valutato come possibilità, ma di non aver trovato nessun giocatore all’altezza. Ed è per questo che l’affare non si è fatto. Partiva esattamente una settimana fa questo sogno, io credo che a seguito delle parole di Spalletti ieri quando gli hanno chiesto Icardi, Spalletti ha fatto capire, che al di là insomma di un valore oggettivo di Mauro Icardi, non era la sua prima scelta. Cioè quando un allenatore come Spalletti ti dice ‘prendiamo qualcuno per alzare il livello’ e fa il nome di Randal Kolo Muani, significa che quello è un nome che non è di oggi, di ieri ma sarà anche un nome di domani per la Juventus”.

E ha aggiunto: “Credo proprio che in estate ripenserà a Randal Kolo Muani. Poi ragazzi nel calcio tra febbraio e giugno cambia il mondo. Ci sono mille mille variabili, mille fattori, ma la Juve continuerà a pensare Rand Kolo Muani. Chi è vicino al giocatore pensa che la Juve tornerà, lo pensa perché la Juve aveva una base di intesa verbale col PSG e perché la Juve aveva ricevuto l’ok di Kolo Muani. La Juve aveva fatto un lavoro importante e credo che questo lavoro potrà tornare utile se la Juve vorrà tornare su Kolo Muani in estate”.