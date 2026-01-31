Mercato Juve, Romano su Guessand: “Il giocatore è stato proposto alla Juventus”

Fabrizio Romano e Matteo Moretto parlano di una possibile trattativa per Guessand: “Al momento nulla di concreto lato Juve”.

Attraverso il suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato dell’ultimo nome di mercato in casa Juve: Evann Guessand. Leggiamo le sue parole:

“Vediamo se verrà incluso un diritto di riscatto. Intanto tante domande su Guessand, questo esterno dell’Aston Villa che può ricoprire più ruoli davanti perché all’estero, in Inghilterra, in Francia si è parlato molto di Juve. A noi risulta sia lato giocatore sia lato club che sia stato proposto alla Juventus. Il ragazzo che in realtà è stato molto vicino fino a ieri a firmare con il Crystal Palace, oggi si è proposto più lui alla Juve che non un’offerta della Juve ad oggi”.

Aggiunge Moretto: “È esattamente così. È stato proposto alla Juventus. I bianconeri lo stanno valutando. Però ad oggi diciamo che non era un nome che la Juventus aveva preso in considerazione, non era un nome in lista. È vero che la Juventus sta continuando a cercare il famoso vice Yildiz, ma diciamo che questo tipo di situazione non è una trattativa in corso, ma bensì una proposta da parte dell’entourage di Guessand”.