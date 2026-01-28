Mercato Juve, Romano: “Spalletti approva e vuole Kolo Muani”

Attraverso un video su YouTube, il noto insider di mercato Fabrizio Romano ha parlato della trattativa tra la Juve e Kolo Muani

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha dato nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra la Juve e Randal Kolo Muani. Di seguito le sue parole: “Kolo Muani è certamente una delle storie più importanti di questa settimana. Ve l’abbiamo raccontata dal lunedì in tutte le tappe, continuiamo a farlo, nel senso che oggi è una giornata, ve l’ho detto già ieri, interlocutoria su questo fronte, ma è una giornata in cui su cui la Juve continua a lavorare, cioè nel senso i contatti Juventus, agenti Kolo Muani continuano. Ieri vi abbiamo raccontato dell’apertura da parte del giocatore che dà un’apertura forte alla Juventus, si passerà dal Tottenham.

Bisogna capire se il Tottenham vorrà liberarlo o meno. Io credo sarà molto importante capire anche quale sarà il futuro prossimo dell’allenatore Thomas Franck, perché insomma Thomas Franck non vorrebbe cambiare nulla del reparto offensivo ad oggi, ma è chiaro che si passa anche dal suo futuro. Quindi è una Juventus in attesa del Tottenham, una Juventus che comunque non ragionerebbe su un acquisto definitivo o su un prestito con obbligo.

Non è mai stato il caso. Chiellini è stato chiaro, la Juve può fare prestiti al momento e questa sarebbe la formula, almeno iniziale dell’operazione Kolo Muani col Paris Saint-Germain. Però ripeto, bisogna aspettare, attendere il Tottenham, capire se il Tottenham vorrà liberarlo. Ripeto, oggi è una giornata di studio per tanti club, da domani si entrerà, come detto, nel vivo di tutte queste operazioni.

La Juve su Kolo Muani continua a lavorare, continua a chiamare, le vengono proposti tanti attaccanti, ovviamente come backup eventualmente non dovesse funzionare l’operazione Kolo Muani, ma la Juventus sta insistendo assolutamente con l’approvazione di Luciano Spalletti”.