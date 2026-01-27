Mercato Juve, Romano: “Kolo Muani pista complicata”

Attraverso un video sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha spiegato la situazione tra la Juve e Randal Kolo Muani

Attraverso un video sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano commenta così le ultime voci sul mercato: “La Juve continua a lavorare, a provare e a chiamare per Kolo Muani. È un’operazione difficile e mancano pochi giorni. Ci sono tanti pezzi da incastrare e uno è relativo al giocatore, servirà anche il suo appoggio per scardinare la difesa del Tottenham.

Gli sviluppi partiranno da giovedì in poi, dal post Champions, ma la Juve continua a lavorarci. Deve incastrarsi tutto, Juve e PSG dovranno sedersi al tavolo dopo l’estate scorsa”.