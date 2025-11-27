Mercato Juve, Romano conferma: “Rimane fino a giugno”

Il noto insider di calciomercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube ha parlato del futuro di un calciatore della Juve

La finestra invernale di mercato è sempre più vicina e la dirigenza della Juve inizia a muovere i primi passi. In attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo -Marco Ottolini sempre il preferito- è ancora Damien Comolli, nuovo amministratore delegato, ad avere l’ultima parola su entrate e uscite.

In questo senso, arrivano notizie interessanti sul fronte Jonathan David. Fabrizio Romano -noto insider di calciomercato- sul suo canale YouTube ha confermato la sua posizione. Ecco le sue parole: “Il centravanti canadese segna con la Juventus e va sempre più verso una permanenza. Almeno fino alla fine della stagione, poi vedremo come andrà.”