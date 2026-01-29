Mercato Juve, Romano: “Al momento nessuna trattativa per Duran”

Fabrizio Romano ha parlato in merito alle indiscrezioni delle ultime ore su Jhon Duran.

Nelle ultime si è fatto un nuovo nome per l’attacco della Juventus: si tratta di Jhon Duran, attualmente di proprietà del Fenerbahce. Sulla trattativa si è espresso Fabrizio Romano:

“In Turchia si parla di offerta, ma quello che mi risulta è che appunto è stato proposto ma la Juventus al momento non è tornata con nessun tipo di proposta. Poi siamo negli ultimi giorni, sarà un mercato di opportunità. La Juve aspetta notizie per Kolo Muani, allo stato attuale il club bianconero non sta trattando con Duran”.