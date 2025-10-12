Mercato Juve, ritorno di fiamma per Clauss: pronto il colpo a gennaio

La Juve è pronta a rinforzare la squadra in vista della seconda parte di campionato. In orbita mercato torna di moda un vecchio pallino

Jonathan Clauss, terzino destro del Nizza, è un nome che potrebbe tornare di moda a gennaio. La Juve avrebbe intenzione di fare un nuovo tentativo per ottenere il cartellino del giocatore, molto gradito ad Igor Tudor, che lo ha già allenato nel corso della sua esperienza al Marsiglia. Il DG Comolli è vigile ed è pronto a presentare un’offerta nella sessione invernale.