Mercato Juve, proposto un difensore della Lazio! Comolli riflette

Il difensore, che ha il contratto in scadenza a giugno, è pronto a salutare i biancocelesti: offerto a tre big di Serie A

Dopo l’arrivo di Luciano Spalletti, la Juve è in cerca di elementi che possano permettere al tecnico di passare, stabilmente, al 4-3-3 (o 4-2-3-1). Il focus della società, dunque, è incentrato sui terzini e il centrocampo. Per quanto riguarda la difesa, tuttavia, può arrivare un aiuto direttamente dal nostro campionato.

Il blocco del mercato in estate non consente, ovviamente, neanche i rinnovi dei giocatori già presenti in rosa. Per questo motivo, la Lazio ha molte situazioni in bilico con i suoi tesserati. Alla Signora, nel frattempo, è stato proposto uno dei difensori della rosa biancoceleste: Adam Marusic.

Negli anni ha dimostrato di sapersi adattare a qualsiasi modulo e posizione. Dall’esterno e braccetto nel 3-5-2 di Inzaghi, al terzino di contenimento nel 4-3-3 di Sarri. La dirigenza bianconera riflette e Spalletti sarebbe soddisfatto dell’eventuale arrivo del montenegrino.