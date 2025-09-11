Mercato Juve, pronto il colpaccio a gennaio. E Comolli...
Mercato Juve, pronto il colpaccio a gennaio. E Comolli…

Riccardo Focolari
11 Settembre, 11:36
Dopo un mercato estivo infuocato, la Juve sta valutando un colpaccio dalla Serie A per la finestra invernale

Dopo un mercato estivo infuocato, la Juve sta valutando un colpaccio dalla Serie A per la finestra invernale. L’addio, sempre più probabile, di Dusan Vlahovic sta facendo riflettere la dirigenza bianconera. Tuttavia, la scadenza a parametri zero del numero nove libererebbe importanti risorse economiche e, soprattutto, uno spazio offensivo da colmare nella rosa di Igor Tudor.

Tra i nomi emersi, quello di Ademola Lookman sembra essere il più concreto. Il nigeriano, dopo un’estate burrascosa, sarebbe intenzionato a cambiare casacca il prima possibile. I rapporti incrinati tra l’attaccante e l’Atalanta sarebbero un’importante occasione per Comolli.

