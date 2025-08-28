Mercato Juve, pronta una nuova offerta per Savona! Le cifre

Dopo la prima offerta rifiutata per Savona, il Nottingham Forest lavora per presentarne un'altra il prima possibile. Le cifre

Il futuro di Nicolò Savona sembra essere legato alla Premier League. Il Nottingham Forest ha presentato un nuovo rilancio per il terzino della Juventus, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta bianconera: Savona viaggia dunque verso la cessione al club inglese.

I Tricky Trees, dopo una prima offerta di 11 milioni rifiutata, sarebbero pronti a presentarne un’altra. Le cifre di quest’ultima sarebbero sui 14-15 milioni, compresa una percentuale sulla futura rivendita. La dirigenza bianconera sarebbe ben disposta ad accettare una proposta di questo genere.