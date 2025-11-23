Mercato Juve, problema a centrocampo: Brozovic è la soluzione?

Dopo il terzo pareggio consecutivo, nella Juve è emerso nuovamente il problema del centrocampo. Nella sfida contro la Fiorentina, terminata 1-1, tutti gli interpreti del reparto hanno offerto una prestazione ben sotto le aspettative. Per questo motivo, la formazione di Spalletti potrebbe ricevere un innesto di livello in inverno.
Marcelo Brozovic, centrocampista classe 1992 dell’Al Nassr e della nazionale croata, resta un obiettivo di mercato della Juve per rinforzare la mediana a gennaio. I bianconeri potrebbero muoversi con una certa sicurezza per l’ex Inter, visto che il contratto con il club arabo scadrà a giugno, ma ci sarebbe ancora qualche dubbio da parte di Comolli sull’eventuale acquisto del croato.
Il nuovo amministratore delegato bianconero, infatti, non sarebbe certo delle possibilità di Brozovic a livello fisico, non tanto per motivi legati all’età, ma quanto per gli ultimi anni passati a giocare in un campionato con poca intensità a livello fisico, appunto, come quello arabo. Nelle prossime settimane, la Signora scioglierà le riserve sul nuovo centrocampista, giocatore che servirebbe molto alla luce delle prestazioni attuali della squadra di Spalletti.