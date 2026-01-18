Mercato Juve, Pisa su Adzic. Ma mister Spalletti…

Nelle ultime ore, il Pisa ha chiesto informazioni alla Juve per Vasilije Adzic. Tuttavia, Spalletti ha le idee chiare sul suo giocatore

Nelle ultime ore sta circolando la notizia di un interesse del Pisa per Vasilije Adzic. Nella conferenza stampa pre Cagliari, tuttavia, il tecnico della Juve è stato chiarissimo riguardo la posizione del centrocampista. Di seguito le sue parole.

“Ha capacità straordinarie, come i calciatori top. Mi piacerebbe che facesse ordine di quello che deve lasciare e quello in cui deve imporsi per sfruttare il più possibile le sue doti, perché ogni tanto si perde non facendo la cosa facile. Per me non si tocca, mi aspetto grandi cose da lui, perché ritengo sia un tesoro nascosto.”

Dunque, se dovesse contare esclusivamente la volontà dell’allenatore di Certaldo, il futuro del montenegrino sarebbe ancora a lungo alla Continassa.