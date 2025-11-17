Mercato Juve, Perin ai saluti? Spunta un terzo ritorno al Genoa

Il secondo portiere della Juve, Mattia Perin, potrebbe lasciare a gennaio per tornare nella sua ex squadra: il Genoa

Mattia Perin, secondo portiere della Juve, potrebbe lasciare la rosa di Spalletti nel corso della sessione invernale di calciomercato. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’estremo difensore sarebbe nel mirino del Genoa, sua ex squadra, che cerca giocatori di esperienza per tentare la salvezza a fine campionato.

Perin è molto legato ai colori rossoblù e avrebbe anche l’opportunità di tornare titolare tra i pali. Sarebbe la terza volta in carriera in cui il portiere torna ad indossare la maglia del Grifone: al momento, tuttavia, nulla è deciso.