Mercato Juve, per la porta si guarda in Premier League

La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Considerando l’uscita di Perin o Di Gregorio, se non di entrambi, la società bianconera è al lavoro per trovare il giusto profilo da consegnare a mister Spalletti.
Nelle ultime settimane sono stati tanti i nomi fatti, ora i riflettori sembrano invece essere puntati su Emiliano Martinez, capitano dell’Argentina campione del Mondo, in forza all’Aston Villa.
Come viene riportato da Tuttosport, Il trentatreenne giocatore sudamericano lascerebbe il club inglese e, la Juve avrebbe fatto un primo sondaggio. La richieste sarebbe di un triennale da circa 5 milioni netti a stagione, più eventuali bonus. L’operazione potrebbe essere favorita da Douglas Luiz che l’Aston Villa ha in prestito ed è rinato sotto la gestione Emery.