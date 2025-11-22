Mercato Juve, per Hojbjerg il Marsiglia spara alto: numeri da capogiro

Pierre-Emile Højbjerg è il mediano ideale per il centrocampo della Juve. Tuttavia, l'Olympique Marsiglia spara una cifra altissima

La Juve ha identificato con chiarezza il profilo perfetto per rinforzare il proprio centrocampo e la scelta è caduta su un nome di grande spessore internazionale. Comolli reputa come rinforzo ideale Pierre-Emile Højbjerg. Il centrocampista danese, classe 1995, sembra mettere d’accordo in modo unanime sia l’area tecnica che la dirigenza della Vecchia Signora, rappresentando l’innesto che tutti desiderano.

Attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, l’ex Tottenham ha saputo imporsi in pochissimo tempo come il vero leader tecnico e la colonna portante della mediana sotto la guida di Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano gli ha affidato le chiavi del centrocampo, e il danese ha risposto in modo magistrale, risultando fondamentale nel trascinare l’OM nelle posizioni di vertice della Ligue 1.

Tuttavia, gli olimpici hanno fissato un prezzo molto chiaro: il club valuterà una cessione solo a partire da un’offerta vicina ai 60 milioni di euro. I bianconeri, soprattutto per la finestra invernale, non hanno intenzione di sborsare una tale cifra. In vista di giugno, però, le cose potrebbero cambiare.