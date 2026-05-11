L’obiettivo della Juventus, Robert Lewandowski, ha conquistato ieri La Liga con la maglia del Barcellona. Al termine della gara vinta per 2-0 ai danni dei rivali del Real Madrid, il centravanti polacco ha lasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro:

“Il mio futuro? Non so ancora cosa farò. Potrebbe esserci un’opzione in un campionato di livello inferiore. Ho quasi 38 anni, ma mi sento bene fisicamente, quindi ci sto pensando. Ascolterò ancora qualche offerta e poi prenderò una decisione”.

Parole che indubbiamente hanno scaturito numerosi dubbi su quale sarà il futuro dell’attaccante classe 1988. La Juventus, come vi abbiamo già raccontato, nei giorni scorsi ha avuto un incontro con il suo agente Pini Zahavi, dove ha sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Il centravanti, oltre l’interesse della Vecchia Signora, ha ricevuto numerose offerte anche dalla MLS e dalla Saudi Pro League. Molto probabilmente già nel corso delle prossime settimane potremo conoscere sviluppi importanti sulla situazione. Seguiranno aggiornamenti.