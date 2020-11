Mercato Juve, Paratici prepara un grande ritorno? Circola una voce…

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus di Andrea Pirlo ha iniziato in sordina questo campionato. I risultati altalenanti infatti stanno già mettendo in discussione il lavoro del Maestro. Arrivato sulla panchina della Juve accompagnato da grande entusiasmo, ora Pirlo deve fare i conti con le prime critiche, che iniziano a piovere sulla sua gestione. I bianconeri sembrano infatti ancora in difficoltà, con le idee del loro allenatore che ancora non sono del tutto entrate nelle teste della squadra.

Se in Champions League, al netto della partita persa contro il Barcellona, i bianconeri sono già qualificati, in campionato il ritardo dal Milan capolista è di 6 punti. Parte delle colpe di questo ritardo sono da imputare alla fase offensiva bianconera, che ad oggi sembra troppo dipendente da Cristiano Ronaldo. Nonostante infatti la grande forma di Morata, il portoghese è un catalizzatore perfetto per le azioni della formazione di Pirlo, e quando manca la sua assenza si fa sentire. Oltre a questo, in rosa il solo Morata è da considerare una prima punta, con nessuna alternativa di ruolo per sostituirlo. Ed ecco allora che dal mercato potrebbe arrivare un rinforzo per il reparto avanzato.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra infatti, Paratici starebbe preparando un grande ritorno in attacco, paventato dall’entourage dello stesso giocatore. L’attaccante croato Mario Mandzukic infatti, stando a quanto riporta il Daily Mail, avrebbe rifiutato l’offerta dell’Aston Villa in quanto aspetterebbe una chiamata dei bianconeri, squadra mai dimenticata dal giocatore. L’affare ovviamente potrebbe concretizzarsi già a gennaio, anche se per ora in Italia questa voce non trova particolari conferme. Il ritorno di Mandzukic dunque è solamente una suggestione o una pista concreta? Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più. Ma, sempre per quanto riguarda il mercato della Juve, le sorprese non finiscono qui. Paratici ha deciso, in arrivo nuovi colpi alla Chiesa e Morata: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA LISTA