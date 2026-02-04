Mercato Juve, Ottolini punta Senesi: è in scadenza

La dirigenza della Juve è sulle tracce del difensore argentino in scadenza di contratto con il Bournemouth questa estate

Archiviato il mercato di riparazione con gli arrivi di Jeremie Boga dal Nizza e di Emil Holm dal Bologna, la Juve è già al lavoro in vista della prossima campagna acquisti estiva, all’insegna dei calciatori in scadenza di contratto a giugno. Come è emerso durante la sessione invernale, i dirigenti bianconeri hanno messo nel mirino due difensori.

Il primo terzino destro turco Zeki Celik della Roma e il centrale argentino Marcos Senesi del Bournemouth. Su quest’ultimo in particolare Marco Ottolini è in prima fila, e tutto sembra pronto per far partire l’assalto definitivo.