Mercato Juve, occhio a Maignan: sirene inglesi per il portiere

La Juve è tentata dall'occasione Maignan a parametro zero. Tuttavia, il club bianconero non è l'unico interessato al portiere

Come è noto già da diversi giorni, il Milan e Mike Maignan stanno avendo difficoltà per trovare un accordo per il rinnovo del contratto. Il portiere della nazionale dei Blues potrebbe, quindi, decidere di lasciare il club rossonero alla fine di questa stagione. La Juve, dunque, fiuta il colpo a parametro zero. Non è il solo club sulle sue tracce: il DG Comolli, infatti, dovrà battagliare con alcuni club di Premier League.