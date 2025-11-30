Mercato Juve, occhi su un esterno: l’Atalanta fissa il prezzo

La Juve è stata stregata da un esterno italiano: per le sue prestazioni servirà soddisfare le richieste dell'Atalanta

Nel match di ieri, la Juve ha potuto toccare con mano il talento di uno dei giocatori del Cagliari: Marco Palestra. Il talentino ha messo in seria difficoltà Filip Kostic sulla fascia, creando diverse occasioni e partecipando attivamente -con un assist- al gol dell’iniziale vantaggio rossoblu.

L’esterno era nel mirino della dirigenza bianconera già dallo scorso luglio, ma non solo: anche Inter e Napoli stanno osservando il giocatore da diverso tempo. L’Atalanta è proprietaria del cartellino e, in estate, ha rifiutato anche un’offerta dalla Francia di 18 milioni. Per strapparlo ai bergamaschi servirà un grande investimento.