Mercato Juve, occhi su un big di Bundesliga! Arriva a zero?

Dalla Germania arriva una vera e propria bomba di mercato: la Juve segue un centrocampista del Bayern Monaco

In attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo (Marco Ottolini in pole) è Damien Comolli -attuale amministratore delegato- a dirigere il mercato della Juve. In attesa dei rinforzi di gennaio, l’ad pensa anche alle occasioni per giugno e dalla Germania arriva una vera e propria bomba.

Secondo la Bild, noto quotidiano sportivo tedesco, il Bayern Monaco non avrebbe intenzione di puntare più su Leon Goretzka. Nonostante stia vivendo una stagione di livello, il suo futuro in Baviera appare comunque piuttosto incerto. Il contratto del centrocampista trentenne scade a fine stagione e i colloqui per un eventuale rinnovo sono previsti per gennaio, ma la dirigenza bavarese pare avere già le idee chiare.

La dirigenza bianconera segue con molta attenzione gli sviluppi di questa vicenda, ma non è la sola: anche il Napoli -avversario di questa sera- osserva da lontano. Il giocatore della nazionale tedesca classe 1995 potrebbe essere la pedina giusta per portare qualità ed esperienza al centrocampo di Spalletti.