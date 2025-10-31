Mercato Juve, occhi su Nmecha del Dortmund. Ma il cartellino...

La Juve, secondo quanto riporta la Bild, avrebbe messo gli occhi sul gioiellino del Dortmund Felix Nmecha. Ma ci sono due ostacoli

La Juve, dopo aver rimpiazzato l’esonerato Tudor con Spalletti, starebbe già organizzando la strategia in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riporta la Bild, quotidiano tedesco, i bianconeri avrebbero mostrato interesse per Felix Nmecha, centrocampista classe 2000 del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca.

Il club della Bundesliga, tuttavia, prenderebbe in considerazione soltanto offerte molto alte per il cartellino. La richiesta parte, almeno, da 50 milioni di euro. Difficile che la Signora metta sul piatto una cifra così esorbitante, a meno che non ci sia una cessione eccellente a gennaio.