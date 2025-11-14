Mercato Juve, occhi su Bamba. Anche Milan e Inter sul difensore

La Juve è sulle tracce di un difensore italo-ivoriano dell'Al-Duhail: Ibrahim Bamba. Roberto Mancini lo aveva chiamato in Nazionale

Dalla Serie C in Qatar. In meno di 10 anni anni il classe 2002 è passato dai campi della Pro Vercelli ai palcoscenici qatarioti con la maglia dell’Al-Duhail. Nel mezzo l’esperienza in Portogallo con il Vitoria Guimaraes. Ibrahim Bamba è un nome che già Roberto Mancini aveva adocchiato: lo aveva convocato in uno stage con la Nazionale.

L’italo-ivoriano è in scadenza di contratto a giugno e percepisce 7 milioni di euro. Può giocare da mediano, da difensore centrale e anche da terzino destro. Un vero jolly classe 2002 e lo vogliono tutti in Serie A: Juve, Milan, Inter e Roma sono interessate all’acquisto. Il nodo resta l’ingaggio.