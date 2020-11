Calciomercato Juventus, colpo impossibile? No: Paratici ci pensa davvero!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Mentre la squadra continua a lavorare insieme a mister Pirlo per arrivare alla miglior espressione possibile sul campo, la dirigenza bianconera pensa alle future mosse di calciomercato della Juventus. Già a gennaio qualche sorpresa potrebbe arrivare. Gli obiettivi ci sono: cedere qualche elemento in esubero e magari completare la rosa a disposizione del Maestro con qualche innesto funzionale al progetto. Ma i veri botti sono rimandati al prossimo calciomercato estivo. E, da questo punto di vista, la Juve starebbe pensando ancora ad un super colpo.

Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo per l’attacco e de Ligt per la difesa, il prossimo grandissimo colpo bianconero potrebbe arrivare a centrocampo. E il nome che non passa davvero mai di moda dalle parti della Continassa è sempre quello di Paul Pogba. Un affare che, per le cifre in ballo, sembrerebbe impossibile, ma la Juventus ci starebbe ancora pensando. Lo conferma anche il noto esperto di calciomercato della Rai Paolo Paganini, che su Twitter ha scritto. “Lavori in corso. La Juventus deve piazzare Khedira e tiene sempre aperta la porta Pogba“. Ma, se alla fine arrivare al “polpo” si rivelasse davvero impossibile, ci sarebbe già un secondo nome sul taccuino di Paratici.

Lo riporta Calciomercato.com, secondo cui Paul Pogba e Nicolò Zaniolo sarebbero in cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora. Stando al portale specializzato, la preferenza assoluta sarebbe per il francese, mentre il giocatore della Roma viene considerato il centrocampista del futuro. La differenza la farà il fattore stipendio. Quello di Pogba pare inarrivabile a meno di passi indietro da parte del fenomeno dello United. Molto più abbordabile l'ingaggio di Zaniolo, che ad oggi guadagna ben 18 milioni netti in meno del "polpo". La Juve comunque rimane molto attenta su entrambi i fronti, in attesa di sviluppi. Ma la volontà di fare un colpo top anche a centrocampo pare esserci veramente. Ma, parlando sempre di calciomercato, Paratici starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino!